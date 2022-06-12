https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html

Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим

Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим - РИА Новости, 12.06.2022

Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим

Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:32

2022-06-12T20:32

2022-06-12T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

наркотики

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

луганская народная республика

рубежное

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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук."Были случаи, когда обкуренный кто-то напивался, и <…> стреляли сами по своим. Было, что человек троих ранили, я за ними приезжал (для эвакуации в госпиталь, — Прим. ред.), хотя они пытались скрыть, говорили, что это сделал противник, но потом в итоге все выявилось", — поделился он.По его словам, виновный в произошедшем стрелял из пулемета.Ковальчук отметил, что многие украинские военнослужащие употребляют марихуану и амфетамин, и командиры об этом знают.В начале мая военнослужащие Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении "боевых наркотиков" в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном. Речь идет об анестезирующем средстве, включающем в себя также психотропное и подавляющее вещества. Как рассказал боец с позывным "Циркач", оно вырабатывает огромное количество адреналина в кровь и делает из человека "универсального солдата".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/istoriisssylki-1793411633.html

https://ria.ru/20220607/narkotikibigon-1791725903.html

https://ria.ru/20220607/ktoikakinfografika-1793373841.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, наркотики, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, луганская народная республика, рубежное