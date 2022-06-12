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Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/voennyy-1794949868.html
Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим
Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим - РИА Новости, 12.06.2022
Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим
Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:32
2022-06-12T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
наркотики
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
луганская народная республика
рубежное
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук."Были случаи, когда обкуренный кто-то напивался, и &lt;…&gt; стреляли сами по своим. Было, что человек троих ранили, я за ними приезжал (для эвакуации в госпиталь, — Прим. ред.), хотя они пытались скрыть, говорили, что это сделал противник, но потом в итоге все выявилось", — поделился он.По его словам, виновный в произошедшем стрелял из пулемета.Ковальчук отметил, что многие украинские военнослужащие употребляют марихуану и амфетамин, и командиры об этом знают.В начале мая военнослужащие Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении "боевых наркотиков" в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном. Речь идет об анестезирующем средстве, включающем в себя также психотропное и подавляющее вещества. Как рассказал боец с позывным "Циркач", оно вырабатывает огромное количество адреналина в кровь и делает из человека "универсального солдата".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/istoriisssylki-1793411633.html
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украина
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в мире, наркотики, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, луганская народная республика, рубежное
20:32 12.06.2022 (обновлено: 20:59 12.06.2022)
 
Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим

Боец 92-й бригады украинских силовиков рассказал, как его сослуживец стрелял по своим

© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.
"Были случаи, когда обкуренный кто-то напивался, и <…> стреляли сами по своим. Было, что человек троих ранили, я за ними приезжал (для эвакуации в госпиталь, — Прим. ред.), хотя они пытались скрыть, говорили, что это сделал противник, но потом в итоге все выявилось", — поделился он.
Фотографии украинцев, осужденных в России за распространение наркотиков. Каждый из них рассказал свою историю о том, как оказался втянутым в преступление против жителей соседней страны. - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:01Дурь. Наркотическая война Украины против России
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По его словам, виновный в произошедшем стрелял из пулемета.
Ковальчук отметил, что многие украинские военнослужащие употребляют марихуану и амфетамин, и командиры об этом знают.
Украинский наркокурьер Александр, отбывающий наказание в России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:02Дурь. Наркотическая война Украины против России
Западня Саши. Украинец был втянут в наркодиверсии в Чувашии помимо волиБольшинство осужденных за наркодиверсии в России украинцев утверждают, что не знали, что именно им предстоит распространять. Лукавят они или нет – неизвестно. Но очевидно, что "соскочить" из этой войны не мог никто из них. Это четвертая история.
В начале мая военнослужащие Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении "боевых наркотиков" в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном. Речь идет об анестезирующем средстве, включающем в себя также психотропное и подавляющее вещества. Как рассказал боец с позывным "Циркач", оно вырабатывает огромное количество адреналина в кровь и делает из человека "универсального солдата".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию. Инфографика - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:01Дурь. Наркотическая война Украины против России
Кто и как поставляет наркотики из Украины в Россию Война, пусть даже и наркотическая, – это прежде всего люди, которые в ней участвуют. Наша инфографика показывает, кто и какие роли играет в украинской наркоэкспансии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНаркотикиВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРубежное
 
 
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