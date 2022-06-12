20:32 12.06.2022 (обновлено: 20:59 12.06.2022)
Украинский военный рассказал, как его сослуживец стрелял по своим
Боец 92-й бригады украинских силовиков рассказал, как его сослуживец стрелял по своим
© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинский солдат под действием наркотических средств открыл огонь по сослуживцам, рассказал боец 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.
"Были случаи, когда обкуренный кто-то напивался, и <…> стреляли сами по своим. Было, что человек троих ранили, я за ними приезжал (для эвакуации в госпиталь, — Прим. ред.), хотя они пытались скрыть, говорили, что это сделал противник, но потом в итоге все выявилось", — поделился он.
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По его словам, виновный в произошедшем стрелял из пулемета.
Ковальчук отметил, что многие украинские военнослужащие употребляют марихуану и амфетамин, и командиры об этом знают.
7 июня, 12:02Дурь. Наркотическая война Украины против РоссииЗападня Саши. Украинец был втянут в наркодиверсии в Чувашии помимо волиБольшинство осужденных за наркодиверсии в России украинцев утверждают, что не знали, что именно им предстоит распространять. Лукавят они или нет – неизвестно. Но очевидно, что "соскочить" из этой войны не мог никто из них. Это четвертая история.
В начале мая военнослужащие Народной милиции ЛНР сообщили об обнаружении "боевых наркотиков" в брошенных украинскими военными окопах в Рубежном. Речь идет об анестезирующем средстве, включающем в себя также психотропное и подавляющее вещества. Как рассказал боец с позывным "Циркач", оно вырабатывает огромное количество адреналина в кровь и делает из человека "универсального солдата".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.