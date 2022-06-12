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Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы" - РИА Новости, 12.06.2022
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Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы"
Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы" - РИА Новости, 12.06.2022
Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:37
2022-06-12T20:37
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5 миллионов тонн, но хотела бы их увеличить.План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Хотя у нас и нет проблемы, есть запас в 5 миллионов тонн. Но хотелось бы увеличить. Мы также думаем о том, чтобы и другие страны не испытывали проблем, ведем переговоры для открытия коридора", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, украина, россия, оон
20:37 12.06.2022
 
Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы"

Эрдоган: Турция не испытывает продовольственный кризис из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5 миллионов тонн, но хотела бы их увеличить.
План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Хотя у нас и нет проблемы, есть запас в 5 миллионов тонн. Но хотелось бы увеличить. Мы также думаем о том, чтобы и другие страны не испытывали проблем, ведем переговоры для открытия коридора", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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