https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794950701.html

Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы"

Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы" - РИА Новости, 12.06.2022

Эрдоган заявил, что в Турции нет "зерновой проблемы"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:37

2022-06-12T20:37

2022-06-12T20:37

цены на нефть

мевлют чавушоглу

владимир путин

турция

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россия

оон

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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна не испытывает продовольственный кризис в связи с ситуацией на Украине, располагает запасами зерна в размере 5 миллионов тонн, но хотела бы их увеличить.План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Хотя у нас и нет проблемы, есть запас в 5 миллионов тонн. Но хотелось бы увеличить. Мы также думаем о том, чтобы и другие страны не испытывали проблем, ведем переговоры для открытия коридора", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, украина, россия, оон