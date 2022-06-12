https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html

В Турции заявили, что накачка Греции оружием может привести к конфликту

В Турции заявили, что накачка Греции оружием может привести к конфликту - РИА Новости, 12.06.2022

В Турции заявили, что накачка Греции оружием может привести к конфликту

Греция при помощи Запада предпринимает попытки изменить баланс сил в Эгейском море в свою пользу, но ей следует поучиться на опыте Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:32

2022-06-12T15:32

2022-06-12T15:32

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турция

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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Греция при помощи Запада предпринимает попытки изменить баланс сил в Эгейском море в свою пользу, но ей следует поучиться на опыте Украины, заявил РИА Новости известный турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар.По его словам, политические амбиции Греции, взращенные в условиях диктата и вмешательства извне, могут обернуться для нее катастрофой."Все мы помним, как и с чего начались проблемы Украины. Было бы хорошо, чтобы Афины поучились на ошибках Киева. Греция не обладает даже одной десятой опыта Турции по проведению военных учений… Очень не хотелось бы, чтобы Греция совершила самую большую ошибку в своей истории, надеясь на чьи-то хитрые инструкции. Мне кажется, этой стране не следует превращаться в маленькую рыбу – пищу для больших рыб", - подчеркнул Агар.

https://ria.ru/20220609/erdogan-1794266313.html

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в мире, греция, турция, украина, rafale, f-35