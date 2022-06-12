В Турции заявили, что накачка Греции оружием может привести к конфликту
Турецкий эксперт: попытки Греции изменить баланс сил в Эгейском море приведут к конфликту
Эгейское море. Архивное фото
БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Греция при помощи Запада предпринимает попытки изменить баланс сил в Эгейском море в свою пользу, но ей следует поучиться на опыте Украины, заявил РИА Новости известный турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар.
"Греция, которая получает от Запада фрегаты Belharra, подводные лодки Tip-214, истребители Rafale и F-35, хочет изменить баланс сил в Эгейском море в свою пользу, но ей следует поучиться на опыте Украины, которая тоже делала и продолжает все делать в соответствии с инструкциями коллективного Запада. В сложившейся ситуации Греции необходимо осознать, что Турция обладает весьма внушительным арсеналом современного вооружения, чтобы противостоять аналогичным вызовам", - сказал турецкий эксперт.
По его словам, политические амбиции Греции, взращенные в условиях диктата и вмешательства извне, могут обернуться для нее катастрофой.
"Все мы помним, как и с чего начались проблемы Украины. Было бы хорошо, чтобы Афины поучились на ошибках Киева. Греция не обладает даже одной десятой опыта Турции по проведению военных учений… Очень не хотелось бы, чтобы Греция совершила самую большую ошибку в своей истории, надеясь на чьи-то хитрые инструкции. Мне кажется, этой стране не следует превращаться в маленькую рыбу – пищу для больших рыб", - подчеркнул Агар.