https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794869797.html

СМИ: турецкие военные ждут приказа для начала новой операции в Сирии

СМИ: турецкие военные ждут приказа для начала новой операции в Сирии - РИА Новости, 12.06.2022

СМИ: турецкие военные ждут приказа для начала новой операции в Сирии

Вооружённые силы Турции готовятся к военной операции на севере Сирии, ждут приказа из Анкары, пишет в воскресенье газета Sabah. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:01

2022-06-12T12:01

2022-06-12T12:04

в мире

сирия

турция

анкара (провинция)

рабочая партия курдистана

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Вооружённые силы Турции готовятся к военной операции на севере Сирии, ждут приказа из Анкары, пишет в воскресенье газета Sabah.В четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар."Вооруженные силы Турции готовятся к пятой операции на севере Сирии, они ждут приказа из Анкары", - пишет издание.В беседе с изданием глава отдела международных отношений Университета Алтынбаш профессор Серхат Эркмен заявил, что операция, которую предстоит провести, преследует ряд целей."Главная цель Турции в этой операции - борьба с террористической организацией РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) на границе и угрозой безопасности страны. Конечная цель - сделать шаг, который облегчит возвращение сирийских беженцев", - сказал он."В рамках борьбы с РПК/YPG Турция стремится контролировать более широкую территорию и минимизировать зону влияния сепаратистской организации в Сирии. К тому моменту, которого мы достигли сегодня, появилась возможность продвинуться вперед в борьбе с терроризмом, обусловленная как частичным изменением внутренних балансов в Сирии, так и изменением международной конъюнктуры. В настоящее время Турция использует эту возможность. Эта борьба растянется на очень долгую фазу. Новая операция, которую предстоит выполнить, является частью процесса. Нас ждет операция, краткосрочные эффекты которой можно найти в борьбе с терроризмом, а среднесрочные и долгосрочные эффекты - в устранении стратегических угроз Турции", - сказал эксперт.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220609/siriya-1794181730.html

https://ria.ru/20220608/turtsiya-1793888602.html

https://ria.ru/20220602/siriya-1792745522.html

сирия

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анкара (провинция)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, анкара (провинция), рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы