https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html

В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки

В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки - РИА Новости, 12.06.2022

В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки

Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:41

2022-06-12T15:41

2022-06-12T15:41

хорошие новости

происшествия

республика дагестан

сергей меликов

шамильский район

новости - туризм

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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале.По словам Меликова, один из любителей экстремального отдыха упал в воду, спасатель на борту бросился ему на помощь, а остальная группа осталась без присмотра и её стремительно понесло по течению. Оказавшийся рядом Магомедхан обогнал лодку на велосипеде и попутном авто, прыгнул в воду и, рискуя своей жизнью, направил судно к берегу."Этот поступок обязательно будет отмечен по достоинству. Спасибо, Магомедхан! Ты повёл себя как настоящий мужчина!" — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220517/sochi-1789026980.html

шамильский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, сергей меликов, шамильский район, новости - туризм