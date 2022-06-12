https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки - РИА Новости, 12.06.2022
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки
Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:41
2022-06-12T15:41
2022-06-12T15:41
хорошие новости
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
шамильский район
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале.По словам Меликова, один из любителей экстремального отдыха упал в воду, спасатель на борту бросился ему на помощь, а остальная группа осталась без присмотра и её стремительно понесло по течению. Оказавшийся рядом Магомедхан обогнал лодку на велосипеде и попутном авто, прыгнул в воду и, рискуя своей жизнью, направил судно к берегу."Этот поступок обязательно будет отмечен по достоинству. Спасибо, Магомедхан! Ты повёл себя как настоящий мужчина!" — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220517/sochi-1789026980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, сергей меликов, шамильский район, новости - туризм
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки
Меликов: житель села Голотль в Дагестане Гаджимагомедов спас туристов, унесенных течением