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В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки - РИА Новости, 12.06.2022
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Хорошие новости
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В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки - РИА Новости, 12.06.2022
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки
Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:41
2022-06-12T15:41
хорошие новости
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
шамильский район
новости - туризм
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале.По словам Меликова, один из любителей экстремального отдыха упал в воду, спасатель на борту бросился ему на помощь, а остальная группа осталась без присмотра и её стремительно понесло по течению. Оказавшийся рядом Магомедхан обогнал лодку на велосипеде и попутном авто, прыгнул в воду и, рискуя своей жизнью, направил судно к берегу."Этот поступок обязательно будет отмечен по достоинству. Спасибо, Магомедхан! Ты повёл себя как настоящий мужчина!" — говорится в сообщении.
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происшествия, республика дагестан, сергей меликов, шамильский район, новости - туризм
15:41 12.06.2022
 
В Дагестане местный житель спас туристов, которых унесло течением реки

Меликов: житель села Голотль в Дагестане Гаджимагомедов спас туристов, унесенных течением

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоРека Аварское койсу в Дагестане
Река Аварское койсу в Дагестане - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Река Аварское койсу в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Житель села Голотль Шамильского района Магомедхан Гаджимагомедов спас туристов, которых унесло течением на лодке по реке Аварское Койсу в Дагестане, сообщил глава региона Сергей Меликов в своём Telegram-канале.
По словам Меликова, один из любителей экстремального отдыха упал в воду, спасатель на борту бросился ему на помощь, а остальная группа осталась без присмотра и её стремительно понесло по течению. Оказавшийся рядом Магомедхан обогнал лодку на велосипеде и попутном авто, прыгнул в воду и, рискуя своей жизнью, направил судно к берегу.
"Этот поступок обязательно будет отмечен по достоинству. Спасибо, Магомедхан! Ты повёл себя как настоящий мужчина!" — говорится в сообщении.
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Хорошие новостиПроисшествияРеспублика ДагестанСергей МеликовШамильский районНовости - Туризм
 
 
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