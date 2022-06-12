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На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками - РИА Новости, 12.06.2022
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На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками
На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками - РИА Новости, 12.06.2022
На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками
За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T03:09
2022-06-12T03:10
в мире
владимир зеленский
украина
нидерланды
еврокомиссия
евросоюз
киев
олаф шольц
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.Он указал, что четверть всего экспорта страны приходится на ФРГ, кроме того, торговля с Берлином дает шестую часть импорта Нидерландов.Ранее широкую известность получили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который обозвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за нежелание посещать Киев.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.Он отметил, что до начала российской спецоперации Киев был "очень далек" от статуса кандидата. По словам Рютте, предоставление Украине такой возможности будет несправедливым по отношению к балканским странам, надеющимся на евроинтеграцию.Мнение главы правительства Нидерландов схоже с позицией других политиков в странах ЕС. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, в свою очередь, считает, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 15-20 лет.
https://ria.ru/20220612/krym-1794824488.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз, киев, олаф шольц, германия, александр дубинский
03:09 12.06.2022 (обновлено: 03:10 12.06.2022)
 
На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками

Депутат Рады Дубинский: Шольц через Нидерланды не дает Украине стать кандидатом в ЕС

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Когда Нидерланды <…> заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Германия — крупнейший торгово-экономический партнер Нидерландов", — написал Дубинский.
Он указал, что четверть всего экспорта страны приходится на ФРГ, кроме того, торговля с Берлином дает шестую часть импорта Нидерландов.
"Вот такая вот эта ливерная колбаска", — добавил Дубинский.
Ранее широкую известность получили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который обозвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за нежелание посещать Киев.
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Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Киев был "очень далек" от статуса кандидата. По словам Рютте, предоставление Украине такой возможности будет несправедливым по отношению к балканским странам, надеющимся на евроинтеграцию.
Мнение главы правительства Нидерландов схоже с позицией других политиков в странах ЕС. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, в свою очередь, считает, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 15-20 лет.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаНидерландыЕврокомиссияЕвросоюзКиевОлаф ШольцГерманияАлександр Дубинский
 
 
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