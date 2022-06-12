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На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками

На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками - РИА Новости, 12.06.2022

На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками

За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T03:09

2022-06-12T03:09

2022-06-12T03:10

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украина

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.Он указал, что четверть всего экспорта страны приходится на ФРГ, кроме того, торговля с Берлином дает шестую часть импорта Нидерландов.Ранее широкую известность получили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который обозвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за нежелание посещать Киев.Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.Он отметил, что до начала российской спецоперации Киев был "очень далек" от статуса кандидата. По словам Рютте, предоставление Украине такой возможности будет несправедливым по отношению к балканским странам, надеющимся на евроинтеграцию.Мнение главы правительства Нидерландов схоже с позицией других политиков в странах ЕС. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, в свою очередь, считает, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 15-20 лет.

https://ria.ru/20220612/krym-1794824488.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794707375.html

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нидерланды

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