03:09 12.06.2022 (обновлено: 03:10 12.06.2022)
На Украине раскрыли, как Шольц действует против Киева чужими руками
Депутат Рады Дубинский: Шольц через Нидерланды не дает Украине стать кандидатом в ЕС
© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За позицией Нидерландов по вступлению Украины в ЕС на самом деле стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщило, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Когда Нидерланды <…> заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Германия — крупнейший торгово-экономический партнер Нидерландов", — написал Дубинский.
Он указал, что четверть всего экспорта страны приходится на ФРГ, кроме того, торговля с Берлином дает шестую часть импорта Нидерландов.
"Вот такая вот эта ливерная колбаска", — добавил Дубинский.
Ранее широкую известность получили слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, который обозвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за нежелание посещать Киев.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.
Он отметил, что до начала российской спецоперации Киев был "очень далек" от статуса кандидата. По словам Рютте, предоставление Украине такой возможности будет несправедливым по отношению к балканским странам, надеющимся на евроинтеграцию.
Мнение главы правительства Нидерландов схоже с позицией других политиков в странах ЕС. Так, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Евросоюз не должен делать исключений для Киева, отходя от норм вступления в организацию. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, в свою очередь, считает, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 15-20 лет.