https://ria.ru/20220612/sberbank-1794843208.html

Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам

Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам - РИА Новости, 12.06.2022

Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам

Сбербанк с 12 июня снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:08

2022-06-12T09:08

2022-06-12T09:21

экономика

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сбербанк с 12 июня снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита - 14,9% годовых, следует из сообщения банка и информации на его сайте.Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях теперь снижена до 8%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок до четырех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7,5%, на срок до года – 7%.Одновременно Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт."С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ - 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года)", - пишет банк.

https://ria.ru/20220610/stavka-1794539805.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия