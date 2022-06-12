09:08 12.06.2022 (обновлено: 09:21 12.06.2022)
Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам
Сбербанк снизил ставки по вкладам до восьми процентов, по кредитам — до 14,9 процентов
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сбербанк с 12 июня снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам - теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита - 14,9% годовых, следует из сообщения банка и информации на его сайте.
Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях теперь снижена до 8%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок до четырех месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7,5%, на срок до года – 7%.
Одновременно Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт.
"С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ - 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года)", - пишет банк.
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