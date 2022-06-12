https://ria.ru/20220612/raykhelgauz-1794533035.html

Биография Иосифа Райхельгауза

Биография Иосифа Райхельгауза - РИА Новости, 12.06.2022

Биография Иосифа Райхельгауза

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", народный артист России Иосиф Леонидович Райхельгауз родился 12 июня 1947 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:23

2022-06-12T02:23

2022-06-12T02:23

справки

иосиф райхельгауз

одесса

школа современной пьесы

гитис

театр на таганке

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Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", народный артист России Иосиф Леонидович Райхельгауз родился 12 июня 1947 года в Одессе (Украина). В юности был артистом вспомогательного состава Одесского ТЮЗа.С 1966 года по 1968 год жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург): работал в БДТ имени М. Горького (ныне Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова) рабочим сцены, учился на режиссерском факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), на факультете журналистики Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета (ЛГУ). Руководил студенческим театром ЛГУ. В 1973 году окончил ГИТИС им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Андрея Попова и Марии Кнебель.Во время учебы в ГИТИСе работал режиссером в студенческом театре Московского государственного университета (МГУ).С 1973 по 1979 год и с 1985 по 1989 год – режиссер театра "Современник". Среди постановок Иосифа Райхельгауза: "Из записок Лопатина" (1975, по собственной инсценировке повести Константина Симонова), "Эшелон" Михаила Рощина (1976, совместно с Галиной Волчек), "А поутру они проснулись" (1977, по рассказам Василия Шукшина), "Привидение" Генрика Ибсена (1989). С 1975 года вместе с режиссером Анатолием Васильевым руководил театром-студией на Мытной улице (2-я Арбузовская студия). С 1977 года по 1978 год Иосиф Райхельгауз работал режиссером-постановщиком Московского драматического театра им. К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). Поставил спектакль "Автопортрет" Александра Ремеза, запрещенный после первого показа.В 1981-1982 годах в Московском театре Миниатюр (ныне Театр "Эрмитаж") поставил "Триптих для двоих" Семена Злотникова, композицию "Предложение. Свадьба. Любовь" по мотивам произведений Антона Чехова, Михаила Зощенко, Людмилы Петрушевской.В 1983-1985 годах работал в Театре на Таганке, где поставил "Сцены у фонтана" Злотникова.Кроме того, ставил спектакли в Центральном академическом театре Советской (ныне Российской) Армии, театре им. А.С. Пушкина, а также в театрах Омска, Липецка, Хабаровска, Элисты, Минска, Одессы.В 1989 году Иосиф Райхельгауз стал инициатором создания и одним из основателей московского театра "Школа современной пьесы", которым руководит до сих пор.Поставил спектакли "Пришел мужчина к женщине" (1989), "Все будет хорошо, как Вы хотели" (1993), "Уходил старик от старухи" (1995), "Прекрасное лекарство от тоски" (2000) по пьесам Семена Злотникова; "Без зеркал" (1994) Николая Климонтовича; "А чой-то ты во фраке?" (1992) по рассказу Антона Чехова "Предложение"; "С приветом, Дон Кихот!" (композиция Райхельгауза по Мигелю де Сервантесу, Людвигу Минкусу, Михаилу Булгакову и др., 1997); "Записки русского путешественника" (1999) Евгения Гришковца.В последующие годы Иосиф Райхельгауз выпустил спектакли "Город" (2002), "Дом" (2009), "Русское горе… от ума" (2010), "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" (2012), "Спасти камер-юнкера Пушкина" (2013), "Шинель/Пальто" (2016), "На трубе" (2019), "Фаина. Эшелон" (2020), "Задняя часть слона" (2021), "Ангелы вышли покурить" (2022) и др. В качестве актера занят в спектаклях "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное", "Дом", "Город", "Во всем виноват режиссер".В 2017 году Иосиф Райхельгауз поставил спектакль "Таланты и поклонники" по пьесе Александра Островского в Санкт-Петербургском театре "Балтийский дом". Иосиф Райхельгауз также ставил спектакли в зарубежных театрах, среди которых "Коруж" (Швейцария), "Кентер" (Турция), "Ла-Мама" (США), национальный театр "Габима" (Израиль).В кино Иосиф Райхельгауз снимался в таких фильмах как "Невозвращенец" (1991), "Игра" (2011), "Опять Новый!" (2011), "Мурка" (2015), "Когда она приходит" (2020), сериале "Карпов" (2012). Иосиф Райхельгауз занимается преподавательской деятельностью.С 1974 года преподавал актерское мастерство в первой студии Олега Табакова. Руководил "Мастерской актеров театра и кино" во ВГИКе, читал курс лекций в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).С 1974 года Иосифа Райхельгауза преподает в ГИТИСе. Преподает на кафедре режиссуры драмы, является художественным руководителем курса. Райхельгауз также преподавал в ведущих учебных заведениях за рубежом: в Рочестерском университете (США), Высшей театральной школе Лозанны (Швейцария), Консерватории Марселя (Франция), Тегеранском университете (Иран).Был автором и ведущим цикла телевизионных передач "Театральная лавочка".Иосиф Райхельгауз – автор ряда книг, среди которыз "Не верю" (2002), "Мы попали в запендю" (2007), "Прогулки по бездорожью" (2009), "Одесская книжка" (2012), "Во всем виноват режиссер" (2022). Райхельгауз был членом редколлегии журнала "Современная драматургия", он является автором многочисленных публикаций по вопросам теории режиссуры, технологии актерского мастерства, проблем театральной педагогики и театрального искусства. Иосиф Райхельгауз увлекается путешествиями, участвует в экстремальных экспедициях на автомототранспорте, снегоходах и гидроциклах в трудно проходимые районы Земли. На его счету путешествия по Южной Америке, Мексике, Новой Зеландии, Узбекистану, зимнему Байкалу, Юго-Восточной Азии, Монголии, Китаю.Народный артист Российской Федерации (1999). Награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2014). Имеет Благодарность президента Российской Федерации (1997). Награжден премией города Москвы в области литературы и искусства за спектакль "Город" по пьесе Евгения Гришковца (2004) и другими наградами.Иосиф Райхельгауз женат на актрисе Марине Хазовой, в семье две дочери. Одна из дочерей – Мария Трегубова – известный театральный художник. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

одесса

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иосиф райхельгауз, одесса, школа современной пьесы, гитис, театр на таганке