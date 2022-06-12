https://ria.ru/20220612/propavshie-1794857249.html

В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков

В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков - РИА Новости, 12.06.2022

В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков

Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:47

2022-06-12T10:47

2022-06-12T10:47

происшествия

красноярский край

канский район

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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании, потому что боялись идти домой, вернувшись поздно с рыбалки, сообщает краевой главк МВД РФ.Ночью в полицию обратился отец мальчиков, рассказавший, что в субботу днем дети ушли гулять и не вернулись. Полиция, волонтеры и местные жители искали братьев в селе Таежное, соседних деревнях и в лесу."Канские полицейские при содействии местных жителей нашли пропавших несовершеннолетних и вернули их в семью. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает... Как выяснили полицейские, мальчики, ничего не говоря матери с отцом, отправились на рыбалку. Вернулись поздно и узнав, что ведутся поиски, побоялись идти домой. Ночевали в заброшенном здании", - говорится в сообщении.В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с беглецами и их родителями.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

красноярский край

канский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, канский район