Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/propavshie-1794857249.html
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков - РИА Новости, 12.06.2022
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков
Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:47
2022-06-12T10:47
происшествия
красноярский край
канский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании, потому что боялись идти домой, вернувшись поздно с рыбалки, сообщает краевой главк МВД РФ.Ночью в полицию обратился отец мальчиков, рассказавший, что в субботу днем дети ушли гулять и не вернулись. Полиция, волонтеры и местные жители искали братьев в селе Таежное, соседних деревнях и в лесу."Канские полицейские при содействии местных жителей нашли пропавших несовершеннолетних и вернули их в семью. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает... Как выяснили полицейские, мальчики, ничего не говоря матери с отцом, отправились на рыбалку. Вернулись поздно и узнав, что ведутся поиски, побоялись идти домой. Ночевали в заброшенном здании", - говорится в сообщении.В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с беглецами и их родителями.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
красноярский край
канский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, канский район
10:47 12.06.2022
 
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков

Пропавшие в Красноярском крае братья боялись идти домой и ночевали в заброшенном здании

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании, потому что боялись идти домой, вернувшись поздно с рыбалки, сообщает краевой главк МВД РФ.
Ночью в полицию обратился отец мальчиков, рассказавший, что в субботу днем дети ушли гулять и не вернулись. Полиция, волонтеры и местные жители искали братьев в селе Таежное, соседних деревнях и в лесу.
"Канские полицейские при содействии местных жителей нашли пропавших несовершеннолетних и вернули их в семью. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает... Как выяснили полицейские, мальчики, ничего не говоря матери с отцом, отправились на рыбалку. Вернулись поздно и узнав, что ведутся поиски, побоялись идти домой. Ночевали в заброшенном здании", - говорится в сообщении.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с беглецами и их родителями.
Поиск пропавших в лесной полосе
25 мая, 07:20
"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей
 
ПроисшествияКрасноярский крайКанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала