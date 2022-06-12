https://ria.ru/20220612/propavshie-1794857249.html
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков - РИА Новости, 12.06.2022
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков
Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:47
2022-06-12T10:47
2022-06-12T10:47
происшествия
красноярский край
канский район
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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании, потому что боялись идти домой, вернувшись поздно с рыбалки, сообщает краевой главк МВД РФ.Ночью в полицию обратился отец мальчиков, рассказавший, что в субботу днем дети ушли гулять и не вернулись. Полиция, волонтеры и местные жители искали братьев в селе Таежное, соседних деревнях и в лесу."Канские полицейские при содействии местных жителей нашли пропавших несовершеннолетних и вернули их в семью. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает... Как выяснили полицейские, мальчики, ничего не говоря матери с отцом, отправились на рыбалку. Вернулись поздно и узнав, что ведутся поиски, побоялись идти домой. Ночевали в заброшенном здании", - говорится в сообщении.В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с беглецами и их родителями.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, канский район
В Красноярском крае нашли пропавших мальчиков
Пропавшие в Красноярском крае братья боялись идти домой и ночевали в заброшенном здании
КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция и местные жители нашли двух пропавших в Канском районе Красноярского края братьев 11 и 14 лет, дети рассказали, что ночевали в заброшенном здании, потому что боялись идти домой, вернувшись поздно с рыбалки, сообщает краевой главк МВД РФ.
Ночью в полицию обратился отец мальчиков, рассказавший, что в субботу днем дети ушли гулять и не вернулись. Полиция, волонтеры и местные жители искали братьев в селе Таежное, соседних деревнях и в лесу.
"Канские полицейские при содействии местных жителей нашли пропавших несовершеннолетних и вернули их в семью. Здоровью и жизни детей ничего не угрожает... Как выяснили полицейские, мальчики, ничего не говоря матери с отцом, отправились на рыбалку. Вернулись поздно и узнав, что ведутся поиски, побоялись идти домой. Ночевали в заброшенном здании", - говорится в сообщении.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с беглецами и их родителями.