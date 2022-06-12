https://ria.ru/20220612/propavshie-1794839518.html

В Красноярском крае пропали два несовершеннолетних брата

В Красноярском крае пропали два несовершеннолетних брата - РИА Новости, 12.06.2022

В Красноярском крае пропали два несовершеннолетних брата

Полиция Канского района поднята по тревоге на поиски двух братьев 11 и 14 лет, которые, со слов отца, ушли гулять днем в субботу и пропали, сообщает краевой... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:34

2022-06-12T08:34

2022-06-12T08:34

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Полиция Канского района поднята по тревоге на поиски двух братьев 11 и 14 лет, которые, со слов отца, ушли гулять днем в субботу и пропали, сообщает краевой главк ГУМВД."В дежурную часть полиции около двух часов ночи за помощью обратился житель села Таежное. Мужчина рассказал, что его сыновья еще в дневное время в субботу ушли гулять, однако с наступлением темноты домой не вернулись", - говорится в сообщении.По данным главка, детей ищут в Таежном, соседних селах, в лесу. К поискам подключились волонтеры.Старшего 14-летнего мальчика зовут Данил, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в футболку черного цвета, трико темного цвета.Младший 11-летний Артем, рост 150 сантиметров, коренастого телосложения. Волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-зеленые штаны, темно-синюю кофту. Имеет шрам на голени правой ноги.Полиция просит всех, кому известно что-либо о пропавших детях, позвонить по телефону 02 или 8 (39161) 42002.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край