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В Петербурге горит здание на территории завода "Красный треугольник"

В Петербурге горит здание на территории завода "Красный треугольник" - РИА Новости, 12.06.2022

В Петербурге горит здание на территории завода "Красный треугольник"

На территории бывшего завода "Красный треугольник" горит здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:18

2022-06-12T18:18

2022-06-12T18:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. На территории бывшего завода "Красный треугольник" горит здание на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу.Отмечается, что пожару присвоен ранг 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено 9 единиц техники и 45 человек личного состава.Завод на набережной Обводного канала был основан как американо-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.

https://ria.ru/20220611/puschino-1794802941.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, санкт-петербург