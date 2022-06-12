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В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции

В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции - РИА Новости, 12.06.2022

В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции

Два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен, сообщил член главного... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:44

2022-06-12T09:44

2022-06-12T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен", - сказал РИА Новости Рогов.

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Ольга Фомченкова

в мире, бердянск, владимир рогов, украина, запорожская область