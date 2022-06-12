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В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции
В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции - РИА Новости, 12.06.2022
В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции
Два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен, сообщил член главного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:44
2022-06-12T09:44
2022-06-12T10:04
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске Запорожской области из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен", - сказал РИА Новости Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бердянск, владимир рогов, украина, запорожская область
09:44 12.06.2022 (обновлено: 10:04 12.06.2022)
В Бердянске потушили пожар после ЧП на трансформаторной станции
Член ВГА Запорожской области Рогов: в Бердянске потушили пожар на трансформаторной станции