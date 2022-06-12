https://ria.ru/20220612/pogoda-1794926477.html
Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели
Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели - РИА Новости, 12.06.2022
Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели
В начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:57
2022-06-12T17:57
2022-06-12T18:09
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на среду пройдет холодный фронт с небольшим очаговым дождем, из-за чего в городе немного похолодает, температура в дневные часы составит плюс 18-23 градусов.Тишковец уточнил, что в четверг благодаря антициклону температура поднимется до 19-24 градусов. В пятницу и в выходные температура останется такой же как накануне, но в дневное время соберутся кучево-дождевые облака."Таким образом, предстоящая семидневка будет влажная и по-июньски умеренно теплая", - заключил синоптик.
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РИА Новости
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общество, москва, погода, центр "фобос"
17:57 12.06.2022 (обновлено: 18:09 12.06.2022)
Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в начале недели в Москве выпадет треть месячной нормы осадков
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Понедельник и особенно вторник будут самыми теплыми, днем до плюс 20-25 градусов, и плюс 23-28 градусов, соответственно. Прошумят ливни, прогремят грозы с общим количеством осадков до 21 миллиметра, что составляет два ведра дождевой воды или почти треть от всей месячной нормы. Пик осадков придется на вторую половину дня", - рассказал Тишковец.
По его словам, в ночь на среду пройдет холодный фронт с небольшим очаговым дождем, из-за чего в городе немного похолодает, температура в дневные часы составит плюс 18-23 градусов.
Тишковец уточнил, что в четверг благодаря антициклону температура поднимется до 19-24 градусов. В пятницу и в выходные температура останется такой же как накануне, но в дневное время соберутся кучево-дождевые облака.
"Таким образом, предстоящая семидневка будет влажная и по-июньски умеренно теплая", - заключил синоптик.