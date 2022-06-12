https://ria.ru/20220612/pogoda-1794926477.html

Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели

Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели - РИА Новости, 12.06.2022

Москвичам пообещали сильные дожди в начале недели

В начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:57

2022-06-12T17:57

2022-06-12T18:09

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В начале предстоящей недели в Московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков, что составляет около 21 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в ночь на среду пройдет холодный фронт с небольшим очаговым дождем, из-за чего в городе немного похолодает, температура в дневные часы составит плюс 18-23 градусов.Тишковец уточнил, что в четверг благодаря антициклону температура поднимется до 19-24 градусов. В пятницу и в выходные температура останется такой же как накануне, но в дневное время соберутся кучево-дождевые облака."Таким образом, предстоящая семидневка будет влажная и по-июньски умеренно теплая", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20220601/leto-1792324408.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос"