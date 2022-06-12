https://ria.ru/20220612/pogoda-1794851152.html
Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в День России
Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:56
2022-06-12T09:56
2022-06-12T09:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
день россии
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня погода в Москве обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.Тишковец отметил, что исключением станут южные, западные и юго-западные районы Подмосковья, где в зоне атмосферного фронта пройдут разрозненные кучево-дождевые облака, которые могут принести кратковременные дожди.По словам синоптика, атмосферное давление сегодня немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
москва
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), день россии, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в День России
Синоптик Тишковец: без осадков и до 25 градусов тепла будет в Москве в День России