https://ria.ru/20220612/pogoda-1794851152.html

Москвичам рассказали о погоде в День России

Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в День России

Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:56

2022-06-12T09:56

2022-06-12T09:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

день россии

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня погода в Москве обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.Тишковец отметил, что исключением станут южные, западные и юго-западные районы Подмосковья, где в зоне атмосферного фронта пройдут разрозненные кучево-дождевые облака, которые могут принести кратковременные дожди.По словам синоптика, атмосферное давление сегодня немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), день россии, евгений тишковец, центр "фобос"