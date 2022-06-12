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Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 12.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в День России
Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:56
2022-06-12T09:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
день россии
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня погода в Москве обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.Тишковец отметил, что исключением станут южные, западные и юго-западные районы Подмосковья, где в зоне атмосферного фронта пройдут разрозненные кучево-дождевые облака, которые могут принести кратковременные дожди.По словам синоптика, атмосферное давление сегодня немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), день россии, евгений тишковец, центр "фобос"
09:56 12.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в День России

Синоптик Тишковец: без осадков и до 25 градусов тепла будет в Москве в День России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России в Москве
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Праздничное оформление ко Дню России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 25 градусов тепла ожидают жителей столицы в День России, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, сегодня погода в Москве обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему вероятность осадков ожидается минимальной, а температурный фон окажется на пару градусов теплее.
Тишковец отметил, что исключением станут южные, западные и юго-западные районы Подмосковья, где в зоне атмосферного фронта пройдут разрозненные кучево-дождевые облака, которые могут принести кратковременные дожди.
"В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура поднимется до 23-25 градусов, в Подмосковье ожидается 20-25 градусов комфортного летнего тепла. Ветер восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление сегодня немного понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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Названа летняя температура, вызывающая климатический стресс
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)День РоссииЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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