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Ким Чен Ын выразил полную поддержку России - РИА Новости, 12.06.2022
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Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России - РИА Новости, 12.06.2022
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T07:25
2022-06-12T08:53
в мире
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
сеул
владимир путин
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СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру, а также уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты справедливости и безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР направил теплые поздравления в адрес президента и народа РФ, пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и РФ, которые вступили в новую фазу после первой встречи лидеров двух стран в апреле 2019 года во Владивостоке, будут и дальше "динамично развиваться"."Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твердо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html
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в мире, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), сеул, владимир путин
07:25 12.06.2022 (обновлено: 08:53 12.06.2022)
 
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России и президенту Путину

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру, а также уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты справедливости и безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР направил теплые поздравления в адрес президента и народа РФ, пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.
"Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку", — отмечается в телеграмме.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и РФ, которые вступили в новую фазу после первой встречи лидеров двух стран в апреле 2019 года во Владивостоке, будут и дальше "динамично развиваться".
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"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твердо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.
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