https://ria.ru/20220612/podderzhka-1794834500.html

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России - РИА Новости, 12.06.2022

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T07:25

2022-06-12T07:25

2022-06-12T08:53

в мире

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

сеул

владимир путин

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СЕУЛ, 12 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России выразил полную поддержку российскому народу и ее лидеру, а также уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран на пути защиты справедливости и безопасности в мире, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР направил теплые поздравления в адрес президента и народа РФ, пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения КНДР и РФ, которые вступили в новую фазу после первой встречи лидеров двух стран в апреле 2019 года во Владивостоке, будут и дальше "динамично развиваться"."Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.Лидер КНДР отметил, что Северная Корея "твердо" намерена дорожить имеющими давнюю историю и традицию дружественными корейско-российскими отношениями, всесторонне расширять и развивать их.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html

россия

кндр (северная корея)

сеул

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в мире, ким чен ын, россия, кндр (северная корея), сеул, владимир путин