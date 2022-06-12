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Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии - РИА Новости, 12.06.2022
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Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии
Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии - РИА Новости, 12.06.2022
Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии
Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:17
2022-06-12T18:42
в мире
польша
украина
россия
европарламент
радослав сикорский
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного оружия ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее экс-глава МИД, экс-министр обороны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие - по его мнению, из-за якобы нарушения Россией Будапештского меморандума (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия)."Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Сикорского.
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в мире, польша, украина, россия, европарламент, радослав сикорский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:17 12.06.2022 (обновлено: 18:42 12.06.2022)
 
Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии

Захарова обвинила Сикорского в разжигании ненависти из-за слов о ядерном оружии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного оружия ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее экс-глава МИД, экс-министр обороны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие - по его мнению, из-за якобы нарушения Россией Будапештского меморандума (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).
"Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Сикорского.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 14:57
Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, считает Володин
 
В миреПольшаУкраинаРоссияЕвропарламентРадослав СикорскийМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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