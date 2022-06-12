16:17 12.06.2022 (обновлено: 18:42 12.06.2022)
Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии
Захарова обвинила Сикорского в разжигании ненависти из-за слов о ядерном оружии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного оружия ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее экс-глава МИД, экс-министр обороны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие - по его мнению, из-за якобы нарушения Россией Будапештского меморандума (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).
"Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Сикорского.