https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794911377.html

Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии

Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии - РИА Новости, 12.06.2022

Захарова прокомментировала высказывания Сикорского о ядерном оружии

Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:17

2022-06-12T16:17

2022-06-12T18:42

в мире

польша

украина

россия

европарламент

радослав сикорский

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания депутата Европарламента Радослава Сикорского (ранее он занимал посты главы МИД и Минобороны Польши) о праве Запада на поставки Украине ядерного оружия ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее экс-глава МИД, экс-министр обороны и ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие - по его мнению, из-за якобы нарушения Россией Будапештского меморандума (межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия)."Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывания Сикорского.

https://ria.ru/20220612/volodin-1794896524.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, украина, россия, европарламент, радослав сикорский, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)