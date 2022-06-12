https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794859113.html
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием - РИА Новости, 12.06.2022
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, заявил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:01
2022-06-12T11:01
2022-06-12T11:01
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 12 июн – РИА Новости. Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, заявил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин."Конечно", - сказал Мухаметшин журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Российская Федерация наращивать производство кораблей с высокоточным оружием.
https://ria.ru/20220610/ucheniya-1794463271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием
Замглавкома ВМФ: Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием