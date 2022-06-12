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Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием - РИА Новости, 12.06.2022
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Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием - РИА Новости, 12.06.2022
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, заявил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:01
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россия
безопасность
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 12 июн – РИА Новости. Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, заявил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин."Конечно", - сказал Мухаметшин журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Российская Федерация наращивать производство кораблей с высокоточным оружием.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:01 12.06.2022
 
Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием

Замглавкома ВМФ: Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПервый пуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч"
Первый пуск крылатой ракеты Х-35 Уран с малого ракетного корабля Смерч
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Первый пуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч". Архивное фото
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (Татарстан), 12 июн – РИА Новости. Россия будет наращивать производство кораблей с высокоточным оружием, заявил начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения - заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению Игорь Мухаметшин.
"Конечно", - сказал Мухаметшин журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Российская Федерация наращивать производство кораблей с высокоточным оружием.
Кадры масштабных учений в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 09:38
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
 
РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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