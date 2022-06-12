https://ria.ru/20220612/nagrazhdenie-1794870974.html

Путин вручил Госпремии в Кремле

Путин вручил Госпремии в Кремле - РИА Новости, 12.06.2022

Путин вручил Госпремии в Кремле

Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год, мероприятие прошло в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:32

2022-06-12T13:32

2022-06-12T13:32

общество

россия

владимир путин

день россии

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МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Владимир Путин в День России провел церемонию вручения медалей Героя Труда и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год, мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.Глава государства присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам. В их числе — худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и первый заместитель научного руководителя ВНИИА имени Духова, разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков. Также в списке — заместитель гендиректора и глава филиала авиакомпании "Сухой" Александр Пекарш, обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов, который в советские годы стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.На церемонии присутствовал режиссер Никита Михалков, который получил звание Героя Труда в 2020 году. "Рад вручить знак Героя Труда выдающемуся кинорежиссеру Никите Сергеевичу Михалкову — человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обостренного чувства Родины", — сказал Путин. Он отметил, что на протяжении десятилетий каждый проект Михалкова становится знаковым событием в культуре.Лауреаты Госпремий в свою очередь определены в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в гуманитарной и правозащитной, а также в благотворительной деятельности.Так, премии в области науки и технологий 2021 года Путин вручил научному руководителю Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича Александру Арчакову, главному научному сотруднику группы биобанкинга обособленного подразделения "Научно-практический образовательный центр" того же учреждения Андрею Лисице.Глава государства отметил заслуги руководителя отдела клинической эпидемиологии НИИ клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова Давида Заридзе, директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Ивана Стилиди, научного руководителя НМИЦ детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева, а также замгендиректора Городского проектного института жилых и общественных знаний Владимира Травуша.Премии в области литературы и искусства за 2021 год получили три лауреата: директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин, художник Павел Никонов и гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.Награду за особые достижения в гуманитарной деятельности присвоили митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию (Константин Титов). А за правозащитную и благотворительную деятельность Государственными премиями отметили президента Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" Маргариту Урманчееву и директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" Елизавету Олескину.Вручение Государственных премий, символизирующих высшее признание заслуг деятелей науки, культуры и гуманитарной сферы перед обществом и государством, традиционно проходит в День России. С 2020 года размер Государственных премий был увеличен вдвое - до 10 миллионов рублей. Помимо денежного вознаграждения, лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

https://ria.ru/20220612/putin-1794872741.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле LIVE: Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле 2022-06-12T13:32 true PT94M50S

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день россии