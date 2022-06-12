https://ria.ru/20220612/medpomosch-1794915128.html
Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи
Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи - РИА Новости, 12.06.2022
Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи
Реализация проектов, которые помогут сделать медицинскую помощь в России еще более качественной и доступной для каждого россиянина, обязательно будут завершены... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:41
2022-06-12T16:41
2022-06-12T16:41
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Реализация проектов, которые помогут сделать медицинскую помощь в России еще более качественной и доступной для каждого россиянина, обязательно будут завершены по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он поздравил россиян с Днем России, отметив, что вместе народ способен добиваться поставленных целей. Так, например, медицинские работники объединились со всеми гражданами страны и сдержали натиск пандемии, помогли отвести глобальную угрозу, спасти сотни тысяч жизней."Россия – страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми недрами, красивейшей природой и лучшим народом! Нас всех объединяет любовь к Родине, гордость за её многовековую историю, за свершения наших предшественников, за достижения её граждан, забота о настоящем и будущем Отечества", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220607/skoraya-1793716453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи
Мурашко: реализация проектов, которые сделают медпомощь в России доступной, идет по плану
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Реализация проектов, которые помогут сделать медицинскую помощь в России еще более качественной и доступной для каждого россиянина, обязательно будут завершены по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы реализуем масштабные проекты, которые призваны сделать медицинскую помощь ещё более качественной и доступной для каждого россиянина, вне зависимости от места его проживания. Эти проекты обязательно будут завершены по плану. Это станет еще одним шагом к благополучию всех граждан нашей страны", - сказал Мурашко журналистам.
Он поздравил россиян с Днем России
, отметив, что вместе народ способен добиваться поставленных целей. Так, например, медицинские работники объединились со всеми гражданами страны и сдержали натиск пандемии, помогли отвести глобальную угрозу, спасти сотни тысяч жизней.
"Россия – страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми недрами, красивейшей природой и лучшим народом! Нас всех объединяет любовь к Родине, гордость за её многовековую историю, за свершения наших предшественников, за достижения её граждан, забота о настоящем и будущем Отечества", - подчеркнул министр.