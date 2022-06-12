https://ria.ru/20220612/medpomosch-1794915128.html

Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи

Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи - РИА Новости, 12.06.2022

Мурашко рассказал о реализации проектов повышения доступной медпомощи

Реализация проектов, которые помогут сделать медицинскую помощь в России еще более качественной и доступной для каждого россиянина, обязательно будут завершены... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:41

2022-06-12T16:41

2022-06-12T16:41

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Реализация проектов, которые помогут сделать медицинскую помощь в России еще более качественной и доступной для каждого россиянина, обязательно будут завершены по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он поздравил россиян с Днем России, отметив, что вместе народ способен добиваться поставленных целей. Так, например, медицинские работники объединились со всеми гражданами страны и сдержали натиск пандемии, помогли отвести глобальную угрозу, спасти сотни тысяч жизней."Россия – страна с огромнейшим потенциалом, невероятно богатыми недрами, красивейшей природой и лучшим народом! Нас всех объединяет любовь к Родине, гордость за её многовековую историю, за свершения наших предшественников, за достижения её граждан, забота о настоящем и будущем Отечества", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220607/skoraya-1793716453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество