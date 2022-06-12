https://ria.ru/20220612/koronavirus-1794861525.html
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 217 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:12
2022-06-12T11:12
2022-06-12T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 217 случаев COVID-19, умерли 13 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 217, госпитализированы - 103 человека, выздоровели - 178 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 220 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 540 случаев коронавируса, выздоровели 2 582 850 человек, умерли 43 895 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220612/omikron-1794834084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 217 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек