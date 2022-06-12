https://ria.ru/20220612/koronavirus-1794860299.html

В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2022

В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19

Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 65 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:06

2022-06-12T11:06

2022-06-12T11:06

распространение коронавируса

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 65 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 июня 2022 года в Российской Федерации: выявлено 3403 новых случая COVID-19, умерло за сутки 65 человек. Количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 39,8%", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сутки выздоровели 3480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня.Рост числа госпитализаций произошел в 12 регионах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/omikron-1794834084.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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