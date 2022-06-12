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В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220612/koronavirus-1794860299.html
В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.06.2022
В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19
Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 65 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:06
2022-06-12T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 65 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 12 июня 2022 года в Российской Федерации: выявлено 3403 новых случая COVID-19, умерло за сутки 65 человек. Количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 39,8%", - говорится в сообщении.&nbsp;Согласно сообщению, за сутки выздоровели 3480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня.Рост числа госпитализаций произошел в 12 регионах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:06 12.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 819 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 3403 новых случая COVID-19, умерли 65 человек

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 65 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 12 июня 2022 года в Российской Федерации: выявлено 3403 новых случая COVID-19, умерло за сутки 65 человек. Количество госпитализаций за сутки составило 819 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 39,8%", - говорится в сообщении. 
Согласно сообщению, за сутки выздоровели 3480 человек, или на 27,9% меньше в сравнении с 11 июня.
Рост числа госпитализаций произошел в 12 регионах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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