https://ria.ru/20220612/ekonomika-1794888297.html

Владелец преемника McDonald's заявил, что цена бизнеса была ниже рынка

Владелец преемника McDonald's заявил, что цена бизнеса была ниже рынка - РИА Новости, 12.06.2022

Владелец преемника McDonald's заявил, что цена бизнеса была ниже рынка

Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно - и точка" - Александр Говор рассказал РИА Новости, что купил бизнес за символическую плату и не... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:08

2022-06-12T14:08

2022-06-12T14:28

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно - и точка" - Александр Говор рассказал РИА Новости, что купил бизнес за символическую плату и не планирует привлекать заемные средства на развитие сети."Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости."Нет, конечно, она (цена - ред.) намного ниже рыночной, это действительно так", - пояснил Говор.По его словам, корпорация McDonald's платила только зарплату сотрудникам."Арендная плата, расплата с поставщиками - это ничего не было уплачено. Я вас уверяю, это огромная сумма, которую я должен ещё внести, это у нас в договоре имеется", - пояснил владелец сети ресторанов.Комментируя же вопрос о привлечении в будущем кредитных средств, Говор заявил, что у него достаточное количество бизнеса, на чьих плечах будет возможно нести начальные затраты.Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. В понедельник откроются ещё 50 ресторанов в Москве и области. Планируется, что по 50-100 ресторанов будут открываться в регионах каждую неделю. До середины июля откроются все рестораны сети.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".

https://ria.ru/20220612/obschestvo-1794880429.html

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)