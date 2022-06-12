https://ria.ru/20220612/ekonomika-1794886396.html

Владелец преемника McDonald's назвал сроки получения первой прибыли

Владелец преемника McDonald's назвал сроки получения первой прибыли - РИА Новости, 12.06.2022

Владелец преемника McDonald's назвал сроки получения первой прибыли

Экономический эффект от вложений в преемника McDonald"s будет заметен не ранее, чем через полтора-два года, заявил журналистам владелец преемника McDonald's в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:48

2022-06-12T13:48

2022-06-12T14:28

экономика

россия

украина

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Экономический эффект от вложений в преемника McDonald"s будет заметен не ранее, чем через полтора-два года, заявил журналистам владелец преемника McDonald's в РФ - сети ресторанов "Вкусно - и точка" Александр Говор.Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно - и точка" в России открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. В понедельник откроется ещё 50 ресторанов в Москве и области. Планируется, что по 50-100 ресторанов будут открываться в регионах каждую неделю. До середины июля откроются все рестораны сети."Я думаю, что в ближайшие полтора-два года о прибыли думать не надо, потому что всё-таки сейчас эти простои отрицательно на нашу компанию легли, и мы понесли определенное бремя. Я думаю, что сейчас мы будем только вкладывать и только через 1,5-2 года мы, наверное, увидим, какой-то выход экономический из этого бизнеса", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".

https://ria.ru/20220612/obschestvo-1794880429.html

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экономика, россия, украина, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)