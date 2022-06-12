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Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек

Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек - РИА Новости, 12.06.2022

Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек

Число жертв столкновения двух автомобилей в Оренбургской области достигло шести человек, за жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться врачи, сообщил РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:13

2022-06-12T15:13

2022-06-12T15:13

происшествия

оренбург

орск

дтп

денис паслер

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УФА, 12 июн - РИА Новости. Число жертв столкновения двух автомобилей в Оренбургской области достигло шести человек, за жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться врачи, сообщил губернатор региона Денис Паслер.Ранее в областной полиции сообщили, что в субботу на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск столкнулись Ford и "Лада Ларгус". Сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших."Вчера на федеральной трассе Оренбург-Орск произошла авария, унесшая жизни людей. Несмотря на старания лучших врачей региона, количество погибших достигло шести человек. За жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он отметил, что областные власти делают многое для того, чтобы повысить безопасность на транспортной сети Оренбуржья."Но человеческий фактор имеет первостепенное значение. Прошу всех быть предельно осторожными на дорогах. Каждый участник дорожного движения несет ответственность за себя и окружающих. Очень важно соблюдать правила и быть внимательными", - добавил губернатор.

оренбург

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии 2022-06-12T15:13 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, орск, дтп, денис паслер, видео