https://ria.ru/20220612/dtp-1794899388.html
Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек
Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек - РИА Новости, 12.06.2022
Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек
Число жертв столкновения двух автомобилей в Оренбургской области достигло шести человек, за жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться врачи, сообщил РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:13
2022-06-12T15:13
2022-06-12T15:13
происшествия
оренбург
орск
дтп
денис паслер
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УФА, 12 июн - РИА Новости. Число жертв столкновения двух автомобилей в Оренбургской области достигло шести человек, за жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться врачи, сообщил губернатор региона Денис Паслер.Ранее в областной полиции сообщили, что в субботу на 47-м километре автодороги Оренбург — Орск столкнулись Ford и "Лада Ларгус". Сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших."Вчера на федеральной трассе Оренбург-Орск произошла авария, унесшая жизни людей. Несмотря на старания лучших врачей региона, количество погибших достигло шести человек. За жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он отметил, что областные власти делают многое для того, чтобы повысить безопасность на транспортной сети Оренбуржья."Но человеческий фактор имеет первостепенное значение. Прошу всех быть предельно осторожными на дорогах. Каждый участник дорожного движения несет ответственность за себя и окружающих. Очень важно соблюдать правила и быть внимательными", - добавил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794722910_0:487:1200:1387_1920x0_80_0_0_3df8dc3742df5017ffa6fb7bd39f7782.jpg
Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
Смертельное ДТП в Оренбургской области. Момент аварии
2022-06-12T15:13
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, орск, дтп, денис паслер, видео
Число жертв ДТП в Оренбургской области увеличилось до шести человек
Губернатор Паслер: число жертв ДТП на дороге Оренбург — Орск выросло до шести человек
УФА, 12 июн - РИА Новости.
Число жертв столкновения двух автомобилей в Оренбургской области достигло шести человек, за жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться врачи, сообщил
губернатор региона Денис Паслер.
Ранее в областной полиции сообщили, что в субботу на 47-м километре автодороги Оренбург
— Орск
столкнулись Ford и "Лада Ларгус". Сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших.
"Вчера на федеральной трассе Оренбург-Орск произошла авария, унесшая жизни людей. Несмотря на старания лучших врачей региона, количество погибших достигло шести человек. За жизни еще нескольких пострадавших продолжают бороться", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он отметил, что областные власти делают многое для того, чтобы повысить безопасность на транспортной сети Оренбуржья.
"Но человеческий фактор имеет первостепенное значение. Прошу всех быть предельно осторожными на дорогах. Каждый участник дорожного движения несет ответственность за себя и окружающих. Очень важно соблюдать правила и быть внимательными", - добавил губернатор.