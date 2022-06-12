https://ria.ru/20220612/dtp-1794896634.html

Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах

Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах - РИА Новости, 12.06.2022

Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах

Власти Московской области находятся на связи с пострадавшими в аварии в Луховицах, чтобы оказать им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:58

2022-06-12T14:58

2022-06-12T14:58

новости подмосковья

происшествия

луховицы

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Московской области находятся на связи с пострадавшими в аварии в Луховицах, чтобы оказать им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Всего в ДТП, которое произошло накануне поздним вечером, пострадали 9 человек. На дороге Луховицы — Дединово мужчина не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте."Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. К сожалению, серьезно пострадали три ребёнка. Это две девочки 7 и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача - стабилизировать их состояние. Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.

https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html

луховицы

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

происшествия, луховицы, андрей воробьев, московская область (подмосковье)