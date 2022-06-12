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Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах - РИА Новости, 12.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220612/dtp-1794896634.html
Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах
Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах - РИА Новости, 12.06.2022
Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах
Власти Московской области находятся на связи с пострадавшими в аварии в Луховицах, чтобы оказать им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Подмосковья... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:58
2022-06-12T14:58
новости подмосковья
происшествия
луховицы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Московской области находятся на связи с пострадавшими в аварии в Луховицах, чтобы оказать им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Всего в ДТП, которое произошло накануне поздним вечером, пострадали 9 человек. На дороге Луховицы — Дединово мужчина не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте."Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. К сожалению, серьезно пострадали три ребёнка. Это две девочки 7 и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача - стабилизировать их состояние. Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
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происшествия, луховицы, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
14:58 12.06.2022
 
Воробьев: окажем всю необходимую помощь пострадавшим в аварии в Луховицах

Губернатор Воробьев: пострадавшим в аварии в Луховицах окажут всю необходимую помощь

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в городском округе Луховицы на дороге рядом с поворотом на СНТ "Нефтянник"
ДТП в городском округе Луховицы на дороге рядом с поворотом на СНТ Нефтянник - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Московской области находятся на связи с пострадавшими в аварии в Луховицах, чтобы оказать им всю необходимую помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Всего в ДТП, которое произошло накануне поздним вечером, пострадали 9 человек. На дороге Луховицы — Дединово мужчина не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте.
"Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. К сожалению, серьезно пострадали три ребёнка. Это две девочки 7 и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача - стабилизировать их состояние. Наши врачи сегодня делают всё возможное, чтобы спасти жизни детей", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Новости ПодмосковьяПроисшествияЛуховицыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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