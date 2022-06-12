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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:54
2022-06-12T16:54
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
16:54 12.06.2022
 
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

СЦКК: украинские войска выпустили четыре снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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По данным представительства, украинские войска в воскресенье несколько раз обстреливали Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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