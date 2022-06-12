Рейтинг@Mail.ru
Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794924868.html
Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским
Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским - РИА Новости, 12.06.2022
Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским
Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:45
2022-06-12T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
сергей кириенко
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_f1674f7b131ab8fef3bbeab574f6d899.jpg
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Все, что происходит сегодня в мире - это вызов. Это большой и серьёзный вызов. Но для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали своё право самим выбирать свою судьбу, своё право быть русскими - русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа - вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять своё право самостоятельного выбора", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке.По словам Кириенко, "то, что сегодня мы вместе в едином пространстве, значит, что мы точно победим"."Территория Донбасса будет полностью освобождена. Это значит, что пространство этой единой культуры, пространство возможностей доступно для всех. Любой кризис, с которым мы столкнулись, мы с ним точно справимся и точно победим. Любой кризис это ещё и время возможностей", - заключил Кириенко.
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_9996264f46b44cb5e1c23698ebe34a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, сергей кириенко, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия
17:45 12.06.2022
 
Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским

Первый замглавы администрации Кириенко: Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Все, что происходит сегодня в мире - это вызов. Это большой и серьёзный вызов. Но для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали своё право самим выбирать свою судьбу, своё право быть русскими - русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа - вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять своё право самостоятельного выбора", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке.
По словам Кириенко, "то, что сегодня мы вместе в едином пространстве, значит, что мы точно победим".
"Территория Донбасса будет полностью освобождена. Это значит, что пространство этой единой культуры, пространство возможностей доступно для всех. Любой кризис, с которым мы столкнулись, мы с ним точно справимся и точно победим. Любой кризис это ещё и время возможностей", - заключил Кириенко.
Российские военнослужащие раздают георгиевские ленточки жителям Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:58
Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассСергей КириенкоДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала