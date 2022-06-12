Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским
Первый замглавы администрации Кириенко: Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Все, что происходит сегодня в мире - это вызов. Это большой и серьёзный вызов. Но для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали своё право самим выбирать свою судьбу, своё право быть русскими - русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа - вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять своё право самостоятельного выбора", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке.
По словам Кириенко, "то, что сегодня мы вместе в едином пространстве, значит, что мы точно победим".
"Территория Донбасса будет полностью освобождена. Это значит, что пространство этой единой культуры, пространство возможностей доступно для всех. Любой кризис, с которым мы столкнулись, мы с ним точно справимся и точно победим. Любой кризис это ещё и время возможностей", - заключил Кириенко.