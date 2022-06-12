https://ria.ru/20220612/donbass-1794924868.html

Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским

Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским - РИА Новости, 12.06.2022

Кириенко заявил, что Донбасс восемь лет отстаивал право быть русским

Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:45

2022-06-12T17:45

2022-06-12T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Жители Донбасса восемь лет отстаивали право быть русскими, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Все, что происходит сегодня в мире - это вызов. Это большой и серьёзный вызов. Но для людей, живущих на Донбассе, которые восемь лет отстаивали своё право самим выбирать свою судьбу, своё право быть русскими - русскими не только как национальность, русскими как культурный выбор, говорить на русском языке, читать книги на русском языке, воспитывать своих детей на русской культуре и традициях нашего великого народа - вы лучше, чем кто-либо, показали пример, что такое отстоять своё право самостоятельного выбора", - заявил Кириенко на презентации проектов Росмолодежи (ФАДМ) и Российского общества "Знание" (РОЗ) с подключениями площадок в Москве, Луганске, Донецке.По словам Кириенко, "то, что сегодня мы вместе в едином пространстве, значит, что мы точно победим"."Территория Донбасса будет полностью освобождена. Это значит, что пространство этой единой культуры, пространство возможностей доступно для всех. Любой кризис, с которым мы столкнулись, мы с ним точно справимся и точно победим. Любой кризис это ещё и время возможностей", - заключил Кириенко.

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, сергей кириенко, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия