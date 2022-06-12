https://ria.ru/20220612/donbass-1794919538.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:11

2022-06-12T17:11

2022-06-12T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии