https://ria.ru/20220612/donbass-1794919538.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:11
2022-06-12T17:11
2022-06-12T17:11
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.14 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 122 миллиметра