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Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Украинские войска в 16:25 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:55

2022-06-12T16:55

2022-06-12T16:55

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16:25 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16:25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 16:25 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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