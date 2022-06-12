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Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Украинские войска в 16:25 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:55
2022-06-12T16:55
2022-06-12T16:55
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16:25 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16:25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 16:25 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка