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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 15.50 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:41
2022-06-12T16:41
2022-06-12T16:41
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794869797.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра по Макеевке