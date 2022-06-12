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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 15.50 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:41

2022-06-12T16:41

2022-06-12T16:41

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Кировскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.50 - н.п. Авдеевка - н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794869797.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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