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Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР
Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР
Украинские войска в 14.27 (время совпадает с мск) выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по городу Горловка в Донецкой народной республике, заявило... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:05
2022-06-12T15:05
2022-06-12T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.27 (время совпадает с мск) выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по городу Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.27 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять мин калибра 120 миллиметра по Горловке