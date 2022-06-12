https://ria.ru/20220612/donbass-1794897672.html

Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР

Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска выпустили пять мин по Горловке в ДНР

Украинские войска в 14.27 (время совпадает с мск) выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по городу Горловка в Донецкой народной республике, заявило... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:05

2022-06-12T15:05

2022-06-12T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.27 (время совпадает с мск) выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по городу Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.27 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено пять мин калибром 120 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс