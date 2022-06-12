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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:44

2022-06-12T14:44

2022-06-12T14:44

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров, а также минами калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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Ольга Фомченкова

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