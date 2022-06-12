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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794895204.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:44
2022-06-12T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров, а также минами калибром 120 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:44 12.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка снарядами калибром 122 и 155 миллиметров, а также минами калибром 120 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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