https://ria.ru/20220612/donbass-1794889324.html

ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка

ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022

ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка

Украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка, прилегающих к подконтрольным им Лисичанску и Приволью, заявил посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:13

2022-06-12T14:13

2022-06-12T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

лисичанск

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вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка, прилегающих к подконтрольным им Лисичанску и Приволью, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Передвижение по Северодонецку сейчас ограничено. В восточные районы города допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников… Движение в западных районах города ограничено из-за регулярных украинских обстрелов из Лисичанска и Приволья", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.По его словам, в городе военные бдительно следят за порядком."Период мародерства, начавшийся при отступлении украинских боевиков, закончен", - заверил Мирошник.

https://ria.ru/20220611/azot-1794818797.html

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лисичанск

донбасс

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Ольга Фомченкова

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