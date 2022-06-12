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ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794889324.html
ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка
ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022
ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка
Украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка, прилегающих к подконтрольным им Лисичанску и Приволью, заявил посол ЛНР в России Родион... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:13
2022-06-12T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
лисичанск
родион мирошник
вооруженные силы украины
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка, прилегающих к подконтрольным им Лисичанску и Приволью, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник."Передвижение по Северодонецку сейчас ограничено. В восточные районы города допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников… Движение в западных районах города ограничено из-за регулярных украинских обстрелов из Лисичанска и Приволья", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.По его словам, в городе военные бдительно следят за порядком."Период мародерства, начавшийся при отступлении украинских боевиков, закончен", - заверил Мирошник.
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северодонецк
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в мире, северодонецк, лисичанск, родион мирошник, вооруженные силы украины, донбасс, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:13 12.06.2022
 
ВСУ продолжают обстрелы западных районов Северодонецка

Посол ЛНР Мирошник: украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрелы западных районов Северодонецка, прилегающих к подконтрольным им Лисичанску и Приволью, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
"Передвижение по Северодонецку сейчас ограничено. В восточные районы города допускают только людей, приехавших вывезти близких родственников… Движение в западных районах города ограничено из-за регулярных украинских обстрелов из Лисичанска и Приволья", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
По его словам, в городе военные бдительно следят за порядком.
"Период мародерства, начавшийся при отступлении украинских боевиков, закончен", - заверил Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛисичанскРодион МирошникВооруженные силы УкраиныДонбассУкраинаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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