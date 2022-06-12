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Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров

Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 12.06.2022

Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:47

2022-06-12T13:47

2022-06-12T14:47

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в результате шесть человек погибли, сообщает корреспондент РИА Новости."За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причем это и 155 мм НАТОвского образца, и 152 мм, и 122 мм. Минометы 120 мм и 60 мм. Так же РСЗО "Град" и "Ураган". Увы, есть потери среди гражданских", - сказал Пушилин."За 10 июня это 22 человека раненых и шесть человек погибших. Если говорить об 11 июня, то был нанесен массированный удар по Горловке - в результате чего пять человек ранены", - уточнил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин: "Донецк подвергся массовым обстрелам боеприпасами НАТО" Пушилин сообщил, что Донецк в последние дни подвергался массированным обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 мм, есть жертвы. 2022-06-12T13:47 true PT0M46S

"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града" 10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 2022-06-12T13:47 true PT2M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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