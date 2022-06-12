Рейтинг@Mail.ru
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 12.06.2022
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:47
2022-06-12T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецк (днр)
денис пушилин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83907c086f63660abda09b826388f038.jpg
МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в результате шесть человек погибли, сообщает корреспондент РИА Новости."За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причем это и 155 мм НАТОвского образца, и 152 мм, и 122 мм. Минометы 120 мм и 60 мм. Так же РСЗО "Град" и "Ураган". Увы, есть потери среди гражданских", - сказал Пушилин."За 10 июня это 22 человека раненых и шесть человек погибших. Если говорить об 11 июня, то был нанесен массированный удар по Горловке - в результате чего пять человек ранены", - уточнил он.
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пушилин: "Донецк подвергся массовым обстрелам боеприпасами НАТО"
Пушилин сообщил, что Донецк в последние дни подвергался массированным обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 мм, есть жертвы.
2022-06-12T13:47
true
PT0M46S
"Часть балкона снесло". Донецк и Макеевка подверглись обстрелу из "Града"
10 июня украинскими войсками было выпущено 18 снарядов из РСЗО "Град" по Макеевке и Донецку. Один человек погиб, более 10 пострадали, повреждены многоквартирные дома и частные секторы. В феврале президентом России Владимиром Путиным были подписаны указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
2022-06-12T13:47
true
PT2M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892280_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_b7c9a2875de1a45cc54a99fde2f52f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр), денис пушилин, донбасс, видео
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров
МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в результате шесть человек погибли, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-06-12T13:47
true
PT0M46S
13:47 12.06.2022 (обновлено: 14:47 12.06.2022)
 
Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров

Пушилин: Донецк подвергся обстрелам боеприпасами НАТО калибра 155 миллиметров, есть жертвы

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибром 155 миллиметров, в результате шесть человек погибли, сообщает корреспондент РИА Новости.
"За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причем это и 155 мм НАТОвского образца, и 152 мм, и 122 мм. Минометы 120 мм и 60 мм. Так же РСЗО "Град" и "Ураган". Увы, есть потери среди гражданских", - сказал Пушилин.
"За 10 июня это 22 человека раненых и шесть человек погибших. Если говорить об 11 июня, то был нанесен массированный удар по Горловке - в результате чего пять человек ранены", - уточнил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецк (ДНР)Денис ПушилинДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала