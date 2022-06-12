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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:48
2022-06-12T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:48 12.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы устраняют последствия обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники коммунальной службы устраняют последствия обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники коммунальной службы устраняют последствия обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
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