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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:48
2022-06-12T12:48
2022-06-12T12:48
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка