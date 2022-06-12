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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:48

2022-06-12T12:48

2022-06-12T12:48

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.10 (время совпадает с мск) вновь обстреляли Кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье утром выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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