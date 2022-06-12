Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794874269.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:21
2022-06-12T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров; 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об одном обстреле Горловки минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
горловка
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, донбасс
12:21 12.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров; 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об одном обстреле Горловки минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала