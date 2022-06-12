Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров; 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об одном обстреле Горловки минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.