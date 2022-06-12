https://ria.ru/20220612/donbass-1794874269.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:21

2022-06-12T12:21

2022-06-12T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметров; 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об одном обстреле Горловки минами калибром 120 миллиметров и о трех обстрелах Гольмовского снарядами калибром 122 и 155 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, донбасс