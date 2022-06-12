Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку
Осколки снаряда после обстрела ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Доломитное: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Доломитного минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 152 миллиметра.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.