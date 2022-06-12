https://ria.ru/20220612/donbass-1794872194.html

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:09

2022-06-12T12:09

2022-06-12T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

днр

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Доломитное в Донецкой Народной Республике, в том числе снарядами калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Доломитное: выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Доломитного минами калибром 120 миллиметров и снарядами калибром 152 миллиметра.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, днр, вооруженные силы украины, украина