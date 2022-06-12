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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 05.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:22

2022-06-12T11:22

2022-06-12T11:22

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 05.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс