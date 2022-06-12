https://ria.ru/20220612/donbass-1794862701.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 05.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:22
2022-06-12T11:22
2022-06-12T11:22
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 05.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка