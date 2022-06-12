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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794861850.html
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 12.06.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:16
2022-06-12T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в 06.05 (совпадет с мск) снарядами калибром 122 миллиметра."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1952 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формирования Украины) Петровского района города Донецка по адресу: пер. Лилиной, 8", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
11:16 12.06.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Представительство ДНР: женщина ранена при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка в 06.05 (совпадет с мск) снарядами калибром 122 миллиметра.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1952 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формирования Украины) Петровского района города Донецка по адресу: пер. Лилиной, 8", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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