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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 9.25 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:51
2022-06-12T09:51
2022-06-12T09:51
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.25 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.25 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее в воскресенье сообщалось, что украинские войска обстреляли Гольмовский в 5.10, выпустив по поселку пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, донбасс
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили восемь снарядов по поселку Гольмовский