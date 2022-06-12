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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/donbass-1794849758.html
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за истекшие сутки 43 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 326 единиц боеприпасов, восемь человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:48
2022-06-12T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 43 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 326 единиц боеприпасов, восемь человек пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 326 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, в Горловке, в том числе двоих с ранее освобожденных территорий - с Ольгинки", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 33 домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Васильевке, а также десять объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
09:48 12.06.2022 (обновлено: 09:52 12.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 326 единиц боеприпасов по республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКиоск, поврежденный в результате обстрела ВСУ Донецка
Киоск, поврежденный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Киоск, поврежденный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 43 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 326 единиц боеприпасов, восемь человек пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 326 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, в Горловке, в том числе двоих с ранее освобожденных территорий - с Ольгинки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 33 домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Васильевке, а также десять объектов гражданской инфраструктуры.
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