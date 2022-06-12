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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за истекшие сутки 43 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 326 единиц боеприпасов, восемь человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:48

2022-06-12T09:48

2022-06-12T09:52

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 43 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 326 единиц боеприпасов, восемь человек пострадали, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 326 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, в Горловке, в том числе двоих с ранее освобожденных территорий - с Ольгинки", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 33 домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Горловке, Макеевке и Васильевке, а также десять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины