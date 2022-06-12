https://ria.ru/20220612/donbass-1794841555.html

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска в 7.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:50

2022-06-12T08:50

2022-06-12T08:50

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр