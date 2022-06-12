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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 7.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:50
2022-06-12T08:50
2022-06-12T08:50
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 (время совпадает с мск) выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Доломитное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - н.п. Кодема - н.п. Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Доломитному