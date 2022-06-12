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Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия
Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия - РИА Новости, 12.06.2022
Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия
Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днем России и выразил убежденность, что стратегическое партнерство между странами будет... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:21
2022-06-12T10:21
2022-06-12T10:21
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днем России и выразил убежденность, что стратегическое партнерство между странами будет восстановлено."Уверен, что вопреки всем перипетиям и недругам нам удастся восстановить былое стратегическое партнерство в полной мере в интересах народов обеих стран. По случаю праздника от души желаю России и россиянам благополучия и процветания. Убежден, что многовековые узы дружбы и братские отношения наших народов никому не разрушить", - написал Додон в Telegram-канале.Он поздравил российского лидера и всех россиян с Днем России, отметив, что Молдавию с Россией связывают столетия дружбы и сотрудничества. По его словам, у стран общая история, общие культурные ценности, общая вера.Додон напомнил, что Российская Федерация не раз приходила на помощь Молдавии, поддерживала и была рядом в непростые для ее народа времена. В прошедшие годы благодаря доверительному диалогу на высшем уровне отношения Молдавии и России вышли на качественно новую ступень, поэтому экс-президент надеется, что отношения вновь удастся наладить.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, игорь додон, день россии
Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия
Экс-президент Молдавии Додон надеется на восстановление партнерства с Россией
КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил
российский народ с Днем России и выразил убежденность, что стратегическое партнерство между странами будет восстановлено.
"Уверен, что вопреки всем перипетиям и недругам нам удастся восстановить былое стратегическое партнерство в полной мере в интересах народов обеих стран. По случаю праздника от души желаю России и россиянам благополучия и процветания. Убежден, что многовековые узы дружбы и братские отношения наших народов никому не разрушить", - написал Додон в Telegram-канале.
Он поздравил российского лидера и всех россиян с Днем России, отметив, что Молдавию с Россией связывают столетия дружбы и сотрудничества. По его словам, у стран общая история, общие культурные ценности, общая вера.
Додон напомнил, что Российская Федерация не раз приходила на помощь Молдавии, поддерживала и была рядом в непростые для ее народа времена. В прошедшие годы благодаря доверительному диалогу на высшем уровне отношения Молдавии и России вышли на качественно новую ступень, поэтому экс-президент надеется, что отношения вновь удастся наладить.