https://ria.ru/20220612/dodon-1794853784.html

Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия

Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия - РИА Новости, 12.06.2022

Додон в поздравлении с Днем России пожелал россиянам благополучия

Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днем России и выразил убежденность, что стратегическое партнерство между странами будет... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:21

2022-06-12T10:21

2022-06-12T10:21

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россия

молдавия

игорь додон

день россии

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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днем России и выразил убежденность, что стратегическое партнерство между странами будет восстановлено."Уверен, что вопреки всем перипетиям и недругам нам удастся восстановить былое стратегическое партнерство в полной мере в интересах народов обеих стран. По случаю праздника от души желаю России и россиянам благополучия и процветания. Убежден, что многовековые узы дружбы и братские отношения наших народов никому не разрушить", - написал Додон в Telegram-канале.Он поздравил российского лидера и всех россиян с Днем России, отметив, что Молдавию с Россией связывают столетия дружбы и сотрудничества. По его словам, у стран общая история, общие культурные ценности, общая вера.Додон напомнил, что Российская Федерация не раз приходила на помощь Молдавии, поддерживала и была рядом в непростые для ее народа времена. В прошедшие годы благодаря доверительному диалогу на высшем уровне отношения Молдавии и России вышли на качественно новую ступень, поэтому экс-президент надеется, что отношения вновь удастся наладить.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, игорь додон, день россии