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Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:19
2022-06-12T22:19
2022-06-12T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
красногоровка
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка
Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра