https://ria.ru/20220612/dnr-1794960888.html

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:19

2022-06-12T22:19

2022-06-12T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.10 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

донецк (днр)

украина

красногоровка

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка