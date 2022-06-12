https://ria.ru/20220612/dela-1794914912.html

СК возбудил два уголовных дела против украинских военных

СК возбудил два уголовных дела против украинских военных - РИА Новости, 12.06.2022

СК возбудил два уголовных дела против украинских военных

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением" в отношении военных 24 отдельной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:40

2022-06-12T16:40

2022-06-12T18:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением" в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 30 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается на сайте ведомства."В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в период с 11 по 12 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенных пунктах Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Попасная, Северодонецк и населенном пункте Орехово Луганской Народной Республики.Отмечается, что после обстрелов городов Донецк, Горловка и Макеевка, а также поселка Красный Партизан, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка шесть мирных жителей ранены, повреждены 67 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание больницы. В результате обстрелов городов Первомайск, Попасная и Северодонецк, а также села Орехово Луганской Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей, повреждены восемь жилых домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/sledovateli-1794917841.html

https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донецк (днр)

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), горловка