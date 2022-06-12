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СК возбудил два уголовных дела против украинских военных - РИА Новости, 12.06.2022
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СК возбудил два уголовных дела против украинских военных
СК возбудил два уголовных дела против украинских военных - РИА Новости, 12.06.2022
СК возбудил два уголовных дела против украинских военных
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением" в отношении военных 24 отдельной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:40
2022-06-12T18:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением" в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 30 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается на сайте ведомства."В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в период с 11 по 12 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенных пунктах Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Попасная, Северодонецк и населенном пункте Орехово Луганской Народной Республики.Отмечается, что после обстрелов городов Донецк, Горловка и Макеевка, а также поселка Красный Партизан, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка шесть мирных жителей ранены, повреждены 67 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание больницы. В результате обстрелов городов Первомайск, Попасная и Северодонецк, а также села Орехово Луганской Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей, повреждены восемь жилых домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/sledovateli-1794917841.html
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
донецк (днр)
горловка
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россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), горловка
16:40 12.06.2022 (обновлено: 18:02 12.06.2022)
 
СК возбудил два уголовных дела против украинских военных

СК возбудил против ВСУ два уголовных дела о жестоком обращении с мирными людьми

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статье "жестокое обращение с гражданским населением" в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 30 отдельной механизированной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается на сайте ведомства.
СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбича, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР
По данным ведомства, в период с 11 по 12 июня военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенных пунктах Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Попасная, Северодонецк и населенном пункте Орехово Луганской Народной Республики.
Отмечается, что после обстрелов городов Донецк, Горловка и Макеевка, а также поселка Красный Партизан, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка шесть мирных жителей ранены, повреждены 67 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здание больницы. В результате обстрелов городов Первомайск, Попасная и Северодонецк, а также села Орехово Луганской Народной Республики получили ранения восемь мирных жителей, повреждены восемь жилых домов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
СК зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 04:06Специальная военная операция на Украине
Следственный комитет зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Горловка
 
 
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