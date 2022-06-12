https://ria.ru/20220612/bezopasnost-1794909046.html

Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия

Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022

Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия

Высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу европейской безопасности и могут поставить мир на порог ядерного кризиса, сообщил в своем... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:02

2022-06-12T16:02

2022-06-12T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

леонид слуцкий (политик)

украина

польша

радослав сикорский

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу европейской безопасности и могут поставить мир на порог ядерного кризиса, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.Слуцкий отметил, что специальная военная операция России на Украине является следствием "именно таких устремлений русофобов всех мастей, расширения НАТО на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм"."Нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Лучше бы Киссинджера слушали, а не хор Сикорских. Ему точно в уме, опыте и мудрости не откажешь, хотя русофилом также не назовёшь", - резюмировал он.

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Ольга Фомченкова

в мире, леонид слуцкий (политик), украина, польша, радослав сикорский