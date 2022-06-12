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Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/bezopasnost-1794909046.html
Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия
Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 12.06.2022
Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия
Высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу европейской безопасности и могут поставить мир на порог ядерного кризиса, сообщил в своем... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:02
2022-06-12T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
леонид слуцкий (политик)
украина
польша
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу европейской безопасности и могут поставить мир на порог ядерного кризиса, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.Слуцкий отметил, что специальная военная операция России на Украине является следствием "именно таких устремлений русофобов всех мастей, расширения НАТО на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм"."Нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Лучше бы Киссинджера слушали, а не хор Сикорских. Ему точно в уме, опыте и мудрости не откажешь, хотя русофилом также не назовёшь", - резюмировал он.
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в мире, леонид слуцкий (политик), украина, польша, радослав сикорский
16:02 12.06.2022 (обновлено: 16:36 12.06.2022)
 
Слуцкий оценил идею Сикорского о передаче Западом Киеву ядерного оружия

Слуцкий: высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу безопасности в Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Высказывания, подобные заявлению Сикорского, создают угрозу европейской безопасности и могут поставить мир на порог ядерного кризиса, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.

"Но подобные заявления, по сути, создают угрозу европейской безопасности в целом и могут поставить мир снова на порог ядерного кризиса", - написал лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что специальная военная операция России на Украине является следствием "именно таких устремлений русофобов всех мастей, расширения НАТО на восток и попыток создать на украинской территории антироссийский плацдарм".
"Нет там больше личностей масштаба Кеннеди, которые смогли бы достойно вести диалог во имя общего мира на планете. Лучше бы Киссинджера слушали, а не хор Сикорских. Ему точно в уме, опыте и мудрости не откажешь, хотя русофилом также не назовёшь", - резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаПольшаРадослав Сикорский
 
 
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