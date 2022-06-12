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Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022
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Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка
Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:51
2022-06-12T16:51
луганская народная республика
северодонецк
россия
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое имущество. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.Когда в этом районе ЛНР в начале марта стали идти боевые действия, 22-летняя Наталья Голоденко вместе с братом и его женой переехали из городской квартиры в Северодонецке в соседнее Рубежное, в частный дом своей матери. Там им пришлось целый месяц прожить в подвале, скрываясь от обстрелов."Летало над головами так, что мы не могли высунуться из дома. Гуманитарную помощь нам несколько раз привозили солдаты ЛНР", - рассказала следователям Голоденко.От обстрелов сгорел их многоквартирный дом в Северодонецке, потом пострадал и дом в Рубежном."Частного сектора в Рубежном просто нет. Его снесли обстрелы", - говорит Голоденко.В минуту затишья ее мать Людмила "надела белый платок и пошла к бойцам ЛНР"."Сил уже больше не было. Я их умоляла: вывезите нас", - говорит она. Солдаты Народной милиции на технике вывезли их из Рубежного. Сейчас Людмила с дочерью живут у родственников в городе Суходольск, сын Людмилы с женой эвакуировались в Россию."Из-за обстрелов украинской артиллерии я потеряла все - дом, одежду. Я инвалид третьей группы, и моя мама - это все, что у меня осталось", - со слезами на глазах пожаловалась следователям Наталья.
https://ria.ru/20220612/dela-1794914912.html
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
рубежное
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луганская народная республика, северодонецк, россия, рубежное, следственный комитет россии (ск рф)
16:51 12.06.2022
 
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка

Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка, потерявших все свое имущество

© РИА Новости / Мария МарикянСледователи проводят следственный эксперимент
Следователи проводят следственный эксперимент - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Следователи проводят следственный эксперимент . Архивное фото
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое имущество. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.
Когда в этом районе ЛНР в начале марта стали идти боевые действия, 22-летняя Наталья Голоденко вместе с братом и его женой переехали из городской квартиры в Северодонецке в соседнее Рубежное, в частный дом своей матери. Там им пришлось целый месяц прожить в подвале, скрываясь от обстрелов.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 16:40Специальная военная операция на Украине
СК возбудил два уголовных дела против украинских военных
"Летало над головами так, что мы не могли высунуться из дома. Гуманитарную помощь нам несколько раз привозили солдаты ЛНР", - рассказала следователям Голоденко.
От обстрелов сгорел их многоквартирный дом в Северодонецке, потом пострадал и дом в Рубежном.
"Частного сектора в Рубежном просто нет. Его снесли обстрелы", - говорит Голоденко.
В минуту затишья ее мать Людмила "надела белый платок и пошла к бойцам ЛНР".
"Сил уже больше не было. Я их умоляла: вывезите нас", - говорит она. Солдаты Народной милиции на технике вывезли их из Рубежного. Сейчас Людмила с дочерью живут у родственников в городе Суходольск, сын Людмилы с женой эвакуировались в Россию.
"Из-за обстрелов украинской артиллерии я потеряла все - дом, одежду. Я инвалид третьей группы, и моя мама - это все, что у меня осталось", - со слезами на глазах пожаловалась следователям Наталья.
СК зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 04:06Специальная военная операция на Украине
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Луганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияРубежноеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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