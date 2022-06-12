https://ria.ru/20220612/bezhentsy-1794916630.html

Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка

Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022

Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка

Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:51

2022-06-12T16:51

2022-06-12T16:51

луганская народная республика

северодонецк

россия

рубежное

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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое имущество. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.Когда в этом районе ЛНР в начале марта стали идти боевые действия, 22-летняя Наталья Голоденко вместе с братом и его женой переехали из городской квартиры в Северодонецке в соседнее Рубежное, в частный дом своей матери. Там им пришлось целый месяц прожить в подвале, скрываясь от обстрелов."Летало над головами так, что мы не могли высунуться из дома. Гуманитарную помощь нам несколько раз привозили солдаты ЛНР", - рассказала следователям Голоденко.От обстрелов сгорел их многоквартирный дом в Северодонецке, потом пострадал и дом в Рубежном."Частного сектора в Рубежном просто нет. Его снесли обстрелы", - говорит Голоденко.В минуту затишья ее мать Людмила "надела белый платок и пошла к бойцам ЛНР"."Сил уже больше не было. Я их умоляла: вывезите нас", - говорит она. Солдаты Народной милиции на технике вывезли их из Рубежного. Сейчас Людмила с дочерью живут у родственников в городе Суходольск, сын Людмилы с женой эвакуировались в Россию."Из-за обстрелов украинской артиллерии я потеряла все - дом, одежду. Я инвалид третьей группы, и моя мама - это все, что у меня осталось", - со слезами на глазах пожаловалась следователям Наталья.

https://ria.ru/20220612/dela-1794914912.html

https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html

луганская народная республика

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рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, северодонецк, россия, рубежное, следственный комитет россии (ск рф)