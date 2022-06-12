https://ria.ru/20220612/bezhentsy-1794916630.html
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка - РИА Новости, 12.06.2022
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка
Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:51
2022-06-12T16:51
2022-06-12T16:51
луганская народная республика
северодонецк
россия
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое имущество. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.Когда в этом районе ЛНР в начале марта стали идти боевые действия, 22-летняя Наталья Голоденко вместе с братом и его женой переехали из городской квартиры в Северодонецке в соседнее Рубежное, в частный дом своей матери. Там им пришлось целый месяц прожить в подвале, скрываясь от обстрелов."Летало над головами так, что мы не могли высунуться из дома. Гуманитарную помощь нам несколько раз привозили солдаты ЛНР", - рассказала следователям Голоденко.От обстрелов сгорел их многоквартирный дом в Северодонецке, потом пострадал и дом в Рубежном."Частного сектора в Рубежном просто нет. Его снесли обстрелы", - говорит Голоденко.В минуту затишья ее мать Людмила "надела белый платок и пошла к бойцам ЛНР"."Сил уже больше не было. Я их умоляла: вывезите нас", - говорит она. Солдаты Народной милиции на технике вывезли их из Рубежного. Сейчас Людмила с дочерью живут у родственников в городе Суходольск, сын Людмилы с женой эвакуировались в Россию."Из-за обстрелов украинской артиллерии я потеряла все - дом, одежду. Я инвалид третьей группы, и моя мама - это все, что у меня осталось", - со слезами на глазах пожаловалась следователям Наталья.
https://ria.ru/20220612/dela-1794914912.html
https://ria.ru/20220609/boepripasy-1794136404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, северодонецк, россия, рубежное, следственный комитет россии (ск рф)
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка
Следователи СК допросили семью беженцев из Северодонецка, потерявших все свое имущество
СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили Людмилу Желковскую из Рубежного и ее дочь Наталью Голоденко из Северодонецка, которые из-за боевых действий потеряли все свое имущество. Целый месяц они скрывались в подвале частного дома, пока бойцы ЛНР не вывезли их из зоны боевых действий.
Когда в этом районе ЛНР
в начале марта стали идти боевые действия, 22-летняя Наталья Голоденко вместе с братом и его женой переехали из городской квартиры в Северодонецке
в соседнее Рубежное
, в частный дом своей матери. Там им пришлось целый месяц прожить в подвале, скрываясь от обстрелов.
"Летало над головами так, что мы не могли высунуться из дома. Гуманитарную помощь нам несколько раз привозили солдаты ЛНР", - рассказала следователям Голоденко.
От обстрелов сгорел их многоквартирный дом в Северодонецке, потом пострадал и дом в Рубежном.
"Частного сектора в Рубежном просто нет. Его снесли обстрелы", - говорит Голоденко.
В минуту затишья ее мать Людмила "надела белый платок и пошла к бойцам ЛНР".
"Сил уже больше не было. Я их умоляла: вывезите нас", - говорит она. Солдаты Народной милиции на технике вывезли их из Рубежного. Сейчас Людмила с дочерью живут у родственников в городе Суходольск, сын Людмилы с женой эвакуировались в Россию
.
"Из-за обстрелов украинской артиллерии я потеряла все - дом, одежду. Я инвалид третьей группы, и моя мама - это все, что у меня осталось", - со слезами на глазах пожаловалась следователям Наталья.