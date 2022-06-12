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На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022
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На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств
На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022
На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств
Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено, всё указывает на короткое замыкание, сообщил РИА Новости член главного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:24
2022-06-12T10:24
в мире
бердянск
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено, всё указывает на короткое замыкание, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя.По его словам, сегодня при любом ЧП первая мысль у населения возникает о теракте, устроенном киевским режимом."Они стараются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях и радуются любым нашим проблемам", - подчеркнул Рогов.
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в мире, бердянск, владимир рогов, запорожская область
10:24 12.06.2022
 
На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств

Член ВГА Рогов: взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили

© Фото : официальный канал мэрии города Бердянска в TelegramНа трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание
На трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : официальный канал мэрии города Бердянска в Telegram
На трансформаторной подстанции Бердянска произошло короткое замыкание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено, всё указывает на короткое замыкание, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя.
"Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске не обнаружено, следов внешнего взрыва нет. Все говорит, что это было именно короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву масла", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня при любом ЧП первая мысль у населения возникает о теракте, устроенном киевским режимом.
"Они стараются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях и радуются любым нашим проблемам", - подчеркнул Рогов.
 
В миреБердянскВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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