https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794854389.html

На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств

На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств - РИА Новости, 12.06.2022

На горевшей подстанции в Бердянске не обнаружили взрывных устройств

Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено, всё указывает на короткое замыкание, сообщил РИА Новости член главного... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:24

2022-06-12T10:24

2022-06-12T10:24

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске Запорожской области не обнаружено, всё указывает на короткое замыкание, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Рогов сообщил ранее в воскресенье, что два хлопка произошли на трансформаторной станции в Бердянске из-за короткого замыкания, пожар оперативно потушен. Один из трансформаторов вышел из строя.По его словам, сегодня при любом ЧП первая мысль у населения возникает о теракте, устроенном киевским режимом."Они стараются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях и радуются любым нашим проблемам", - подчеркнул Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бердянск, владимир рогов, запорожская область