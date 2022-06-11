https://ria.ru/20220611/zerno-1794743249.html

Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем

Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем - РИА Новости, 11.06.2022

Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем

Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:38

2022-06-11T11:38

2022-06-11T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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бердянск

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Ранее Запорожская область начала поставки зерна в Россию. В Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий."Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы", - сказал Рогов РИА Новости и добавил, что до перезапуска порта остались считанные дни, сейчас там завершены работы по разминированию территории."Это морские ворота Запорожской области, которые дадут просто колоссальный толчок экономическому развитию региона", - сказал Рогов.По его словам, на экспорт можно выставить до полутора миллиона тонн зерна. Экспортироваться оно будет в первую очередь в Россию. Кроме того, среди покупателей также Турция, страны Ближнего Востока, Африки, а также фирмы и зернотрейдеры из Северной Америки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220611/zerno-1794711120.html

https://ria.ru/20220608/krizis-1794101284.html

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россия

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, россия, бердянск, владимир рогов