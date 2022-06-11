Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем
Член совета ВГА Рогов: Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем
Бердянский морской торговый порт. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Запорожская область начала поставки зерна в Россию. В Крым прибыл с зерном первый поезд из Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.
"Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы", - сказал Рогов РИА Новости и добавил, что до перезапуска порта остались считанные дни, сейчас там завершены работы по разминированию территории.
"Это морские ворота Запорожской области, которые дадут просто колоссальный толчок экономическому развитию региона", - сказал Рогов.
По его словам, на экспорт можно выставить до полутора миллиона тонн зерна. Экспортироваться оно будет в первую очередь в Россию. Кроме того, среди покупателей также Турция, страны Ближнего Востока, Африки, а также фирмы и зернотрейдеры из Северной Америки.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.