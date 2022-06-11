https://ria.ru/20220611/zemletryasenie-1794711876.html

В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2022

В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T05:35

2022-06-11T05:35

2022-06-11T13:42

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АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.По данным управления, подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.

https://ria.ru/20220611/prazdniki-1794471041.html

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в мире, турция, новости - туризм