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В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2022
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Туризм
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В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецкой Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2022
В турецкой Анталье произошло землетрясение
В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T05:35
2022-06-11T13:42
в мире
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АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.По данным управления, подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.
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в мире, турция, новости - туризм
05:35 11.06.2022 (обновлено: 13:42 11.06.2022)
 
В турецкой Анталье произошло землетрясение

В турецкой Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июн — РИА Новости. В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
По данным управления, подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.
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